Кевин Магнуссен: Переговоры о контракте прошли быстро

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В четверг в Haas объявили о продлении контракта с Кевином Магнуссеном и его напарником Нико Хюлкенбергом на следующий сезон. На пресс-конференции FIA в Зандфорте датчанин прокомментировал эту новость.

Кевин Магнуссен: «Меня ждёт уже седьмой сезон в команде – кажется, что прошло уже много времени, но я очень рад продолжить сотрудничество. Мы знаем, что нам предстоит много работы, чтобы добиться прогресса в следующем году. Я хорошо знаю команду. Haas стала моим домом в Формуле 1, и я рад, что проведу с ними ещё один сезон.

Переговоры получились достаточно простыми – с Джином и Гюнтером так всегда. Обсуждение деталей контракта не заняло много времени, что хорошо».

Отвечая на вопрос, есть ли у Haas всё необходимое, чтобы вернуться в среднюю группу команд в 2024 году, Кевин сказал: «Думаю, да. Борьба настолько плотная, что каждая команда считает, что ей это по силам. Некоторым удалось добиться серьёзного прогресса в этом сезоне, и я думаю, что нам это тоже по силам.

Наша команда сейчас в очень хорошей форме, но машине не хватает скорости. Однако у нас есть все необходимые ингредиенты, чтобы сделать следующий шаг вперёд. Полагаю, нам удастся это сделать – вероятно, не в этом году, но в следующем у нас должны быть хорошие шансы».