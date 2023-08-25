Логан Сарджент: Ошибки мне дорого обходились

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Логан Сарджент признал, что в первой половине своего дебютного сезона в составе Williams допускал ошибки, помешавшие показать результаты, на которые он способен. Но в оставшихся гонках вместе с командой он приложит все усилия, чтобы добиться улучшения ситуации.

Логан Сарджент: «Во время летнего перерыва у меня было время проанализировать первую часть сезона, когда я должен был понять масштаб сложностей, которые нужно преодолевать, и разобраться, в чем мне необходимо прибавить. Но в то же время я старался получать удовольствие от работы.

Теперь я знаю, что должен делать во второй половине чемпионата. Во время каникул у меня была возможность как-то перестроиться, и я рассчитываю, что когда вернусь за руль, то смогу атаковать в полную силу и буду стремиться к более высоким результатам.

По ходу моего дебютного сезона я не раз допускал ошибки, которые происходили очень не вовремя, и это мне дорого обходилось. Полагаю, мне по силам избегать повторения подобных промахов, и я могу выступать более стабильно. Если получится выйти на уровень, на который я могу выйти, в чём я не сомневаюсь, то всё будет хорошо.

В некоторые уик-энды с самых первых тренировок чувствовалось, что машина ведёт себя уже лучше – именно так было в Сильверстоуне, например. Но в Венгрии и Спа нам пришлось непросто, однако мы не должны расставаться с надеждой, стараться на каждом этапе сезона добиться оптимальных настроек машины, и я надеюсь, что вместе с командой у меня ещё будет возможность показать хороший результат.

И если мне удастся прибавить, и я продолжу работать над собой и смогу доказать, что во второй половине сезона сделан заметный шаг вперёд, то мне не придётся беспокоиться о своём будущем.

Хотя, судя по характеристикам трассы в Зандфорте, нас ждёт трудный уик-энд, и это ещё мягко сказано, но посмотрим, какая будет погода, и постараемся в полной мере воспользоваться условиями. Но повторюсь, в теории эта трасса подходит нам не лучшим образом».