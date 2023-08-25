Мэнселл выставил на аукцион свою коллекцию трофеев

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Аукционный дом RM Sotheby’s с 4 по 11 октября проведёт торги, на которых все, кто предметно интересуется историей автогонок и при этом располагает широкими финансовыми возможностями, смогут приобрести самые разнообразные памятные вещи, имеющие отношение к наследию Наджела Мэнселла.

Чемпион мира 1992 года решил расстаться со своей уникальной коллекцией трофеев, которая долго хранилась в его личном музее на острове Джерси и состоит из множества предметов, так или иначе связанных с разными этапами его карьеры.

В том числе речь идёт о кубках за победы в гонках, которые Мэнселл одержал в 1992 году, в своём чемпионском сезоне в Формуле 1, и в 1993-м – в американской серии IndyCar, которую тоже выиграл с первой попытки.

Кроме того, в коллекции множество шлемов, которые он использовал в в разные годы в гонках, комбинезоны, гоночная обувь, а также рули от его машин и даже мотоциклы. Причём это не только минибайк Honda ST-70 в цветах Ferrari, на котором Мэнселл передвигался по автодромам и паддоку в 1989 году, но и могучий 90-сильный круизер BMW R18 в именной версии Il Leone Edition.

Всего в коллекции Найджела Мэнселла около 330 различных предметов, которые можно приобрести по отдельности, причём самые дорогие лоты – это именно шлемы бывшего гонщика, который несколько десятилетий назад был кумиром британских болельщиков.

Например, шлем, который он использовал в своём триумфальном сезоне 1992 года, выступая за Williams, обойдётся в районе 50 тысяч фунтов стерлингов, а более старый шлем 1989 года, относящийся к периоду Ferrari, оценивается несколько дешевле – в 40 тысяч. Столько же придётся выложить за упомянутый мотоцикл BMW на котором красуется номер 5 – под ним Мэнселл выступал в составе Williams. А за кубки просят по 10 тысяч.

Ситуация действительно уникальная, поскольку, как явствует из официальной информации пресс-службы RM Sotheby’s, ни один из этих предметов никогда ранее не выставлялся на торги, и все они непосредственно связаны с наследием прославленного британского чемпиона.