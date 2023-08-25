Пиастри надеется побороться в первых рядах

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Гонщик McLaren Оскар Пиастри надеется на хороший результат в Зандфорте…

Оскар Пиастри: «Зандфорт – трасса старой школы, вероятно, понадобится вся пятница, чтобы набрать нужную скорость. Я поработаю и, надеюсь, к субботе всё будет в порядке. Ошибки на этой трассе могут дорого обойтись, что в некотором смысле приятно.

Есть участки, которые подходят нашей машине –это скоростные повороты и отсутствие длинных прямых. И есть участки, которые не подходят, например, медленные повороты. В трёх прошлых гонках мы продемонстрировали свою конкурентоспособность на трёх разных трассах. Да, в Спа возникли некоторые сложности, но в целом машина была быстра, особенно в переменчивых условиях.

Это даёт повод для уверенности в том, что и в этот уик-энд мы сможем бороться в первых рядах. Многое зависит от того, подойдёт ли нам в целом эта трасса больше или меньше, чем соперникам».