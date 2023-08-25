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Автоспорт

Риккардо отправили в госпиталь после аварии в Зандфорте

Риккардо отправили в госпиталь после аварии в Зандфорте

Гонщика AlphaTauri Даниэля Риккардо отправили в госпиталь для дополнительного обследования после аварии во второй тренировке Гран При Нидерландов.

Даниэль врезался в барьер в третьем повороте трассы в Зандфорте через несколько секунд после того, как Оскар Пиастри из McLaren разбил машину на этом же участке трассы. Машина Риккардо получила заметные повреждения, и сразу после столкновения австралийский гонщик по радио пожаловался команде на боль в руке.

После сессии в FIA подтвердили, что австралийский гонщик отправлен в госпиталь для дальнейших обследований. В случае если Даниэль не сможет продолжить участие в гоночном уик-энде, в распоряжении AlphaTauri есть резервный гонщик Лиам Лоусон.

Источник:www.f1news.ru

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