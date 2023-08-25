Риккардо получил травму, его заменит Лоусон

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В пятницу во время второй тренировки в Зандфорте Даниэль Риккардо попал в аварию, после чего был отправлен в местный госпиталь на обследование, в ходе которого выяснилось, что у него травмировано запястье.

В официальном заявлении команды AlphaTauri говорится, что продолжать выполнять свои обязанности он не сможет, поэтому в оставшиеся дни уик-энда его заменит Лиам Лоусон, резервный гонщик Red Bull.

«После сегодняшней аварии, произошедшей во время 2-й тренировки в Зандфорте, в которой Даниэль Риккардо врезался в барьер в 3-м повороте, он был отправлен в местный госпиталь, где было проведено дополнительное обследование.

Рентген подтвердил, что у него сломаны кости запястья левой руки, и эта травма не позволит ему продолжать выполнять свои обязанности, поэтому в оставшиеся дни уик-энда его заменит Лиам Лоусон, резервный гонщик команды.

Мы желаем Даниэлю скорейшего выздоровления. Дальнейшая информация будет сообщаться по мере поступления».