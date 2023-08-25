Серхио Перес: Я хочу вновь начать выигрывать гонки

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За десять гонок до конца сезона Серхио Перес 125 очков уступает Максу Ферстаппену в личном зачёте. В Зандфорте мексиканский гонщик Red Bull Racing рассказал, что не думает о борьбе за титул, а стремится к тому, чтобы вновь начать выигрывать отдельные гонки.

Серхио Перес: «Мне нужен был перерыв, и теперь я чувствую себя хорошо отдохнувшим. Я провёл время с друзьями и семьёй на пляже, поэтому сейчас меня немного беспокоит дождливая погода в Зандфорте! Но всё равно здорово вернуться на трассу.

Наша машина изменилась по сравнению с той, с которой мы начали сезон. Мне пришлось привыкать к ней, корректировать стиль пилотирования. Проделанная работа имела ключевое значение, и я успешно провёл заключительные гонки перед летним перерывом.

Сейчас я думаю не о титуле, а о том, чтобы вновь начать выигрывать гонки, как делал это в начале года. Я хочу вновь обрести былую форму, показывать стабильные результаты и сильно завершить сезон, ведь всё это мне поможет в следующем году».