Штайнер: У нас есть только одно запасное крыло

Гюнтер Штайнер, руководитель команды Haas F1, прокомментировал вылет Нико Хюлкенберга в первой тренировке на голландской трассе, посетовав, что в аварии пострадало новое переднее крыло машины VF-23, и у команды остался только один запасной носовой обтекатель такой конфигурации.

«Похоже, что повреждено переднее крыло, и проблема в том, что оно новое, а у нас их не так много, – заявил Штайнер в эфире телеканала Sky Sports. – Разумеется, лучше было бы этого избежать. Если и ломать что-то, то не переднее крыло, и пока неясно, сможем ли мы его отремонтировать. Думаю, что шансы на это невелики.

У нас есть ещё одно такое крыло, но только одно, поэтому придётся решать, рисковать или нет, ставить его на машину Нико на вторую тренировку или приберечь его до завтра. Решение примем уже после сессии, поговорив с Хюлкенбергом, но пока мы не знаем, как лучше действовать. По отзывам гонщиков, крыло работает весьма эффективно.

Разумеется, как всегда, нас волнует уровень деградации резины, но в этот уик-энд мы тестируем полностью новые воздуховоды задних тормозов, и это в том числе должно позволить снизить температуры задних шин. В какой мере это позволит решить проблему повышенной деградации резины на длинных сериях кругов, я пока не знаю. На тренировках у нас нет возможности проводить такие длинные серии, как на дистанции гонки, так что всё выяснится только в воскресенье».