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Автоспорт

Вышел документальный сериал про побег Карлоса Гона

Вышел документальный сериал про побег Карлоса Гона

Осенью 2018 года председателя совета директоров Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, в свое время инициировавшего возвращение заводской команды Renault в Формулу 1, арестовали в Японии, обвинив в серьёзных финансовых нарушениях.

В Nissan и Mitsubishi заявили, что Карлос Гон незаконно получил $8,9 млн. Потом в Renault заявили, что Гон за счет компании профинансировал собственную свадьбу в Версале, потом нашли нарушение ещё на 5 миллионов, потом ещё и ещё.

Гон настаивал на своей невиновности и был освобожден под залог в девять миллионов долларов с запретом выезда за границу – и тайно сбежал в Ливан. Гон родился в Бразилии, но вырос в Ливане и имеет гражданство этой страны, у которой нет соглашения об экстрадиции с Японией. Позже Гон обратился во французский суд с требованием к Renault-Nissan выплачивать ему пенсию в размере 765000 евро в год, потом следы его затерялись.

Эта детективная история стала материалом для документального сериала «Wanted: The Escape of Carlos Ghosn», в русской версии «Побег Карлоса Гона», который сегодня стал доступен в сервисе Apple TV+, в том числе с субтитрами на русском языке.

Источник:www.f1news.ru

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