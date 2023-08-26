Чжоу: Машина позволяет побороться за выход в финал

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Валттери Боттас показал девятое время во второй тренировке в Зандфорте, уступив лидеру сессии Ландо Норрису немногим более пяти десятых секунды. Гуаньюй Чжоу оказался медленнее напарника на две десятых, и в протоколе оказался на пятнадцатой строчке. В Alfa Romeo отметили, что в этот уик-энд у них есть шансы на хороший результат.

Валттери Боттас (9-й): «Приятно вернуться на трассу, особенно на такую сложную и интересную. Трасса узкая, места мало, а вне гоночной траектории на асфальте много песка. Квалификация ожидается интересной, ведь все будут стараться создать задел от машины впереди в своей попытке.

Было важно сразу оценить машину, и первые впечатления неплохие. Мы знали, что на коротком круге отрывы будут минимальными, но, на мой взгляд, мы и так по чистой скорости в районе десятой позиции.

Конечно, ещё многое предстоит сделать – не только в рамках подготовки к квалификации, но и необходимо поработать над гоночным темпом. Чтобы как можно лучше выступить в квалификации, всё нужно сделать идеально, но нам по силам побороться за хороший результат».

Гуаньюй Чжоу (15-й): «Первое впечатление осталось хорошим, хотя мы потеряли немного времени в первой сессии из-за технических проверок. Но нам удалось наверстать потерянное время и чисто провести вторую тренировку, так что мы в хорошей форме, чтобы двигаться вперёд. Предстоит ещё скорректировать настройки, но это обычная работа.

Результаты очень плотные, поэтому разница в одну или две десятых может иметь огромное значение. Во второй тренировке нам удалось сделать шаг вперёд, так что у машины есть потенциал.

Цель на завтра – выйти в финал квалификации. Учитывая характеристики трассы, сессия будет сложной, но у нас есть потенциал».