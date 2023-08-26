Хорнер: Всё решит момент выезда на трассу

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После третьей тренировки руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер говорил об особенностях предстоящей квалификации…

Кристиан Хорнер: «Условия сложные, трасса очень скользкая. Важно вывести шины в рабочий диапазон к тому моменту, когда асфальт будет в лучшем состоянии. Всё решит момент выезда на трассу. Квалификация может оказаться захватывающей, если мы правильно подберем время.

Можно менять аэродинамический баланс и механическими настройками, чтобы добиться от машины нужной стабильности, почувствовать, что вы её доверяете. Мы видим, что Макс достигает этого очень быстро, а Серхио – через круг или два».