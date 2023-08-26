Команды могут обязать поставить промежуточные шины

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Обычно в случае дождя дирекция гонки обязывает команды поставить дождевую резину, а при улучшении условий они сами переходят на промежуточную, но в этот уик-энд порядок будет другим.

«Если условия на трассе изменятся таким образом, что шины для мокрой погоды окажутся непригодными (т.е. Трасса окажется для них слишком сухой и/или не будет стоячей воды, директор гонки может потребовать от всех участников использовать промежуточные шины вместо дождевых. Команда будет распространена с помощью официальной системы сообщений, участникам будет предоставлено достаточно времени для установки промежуточных шин», — говорится в заявлении директора гонки.