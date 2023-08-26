Лиам Лоусон: Я с трёх лет хотел выступать в Формуле 1

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В субботу в Зандфорте Лиам Лоусон дебютировал в Формуле 1 в составе AlphaTauri, заменив травмированного Даниэля Риккардо. Для подготовки к квалификации в распоряжении новозеландского гонщика была всего одна часовая тренировка, которая к тому же прошла на мокрой трассе. В итоге Лоусон показал последнее время в квалификации Гран При Нидерландов.

Его напарник Юки Цунода квалифицировался четырнадцатым, но потеряет три места на старте за блокировку Льюиса Хэмилтона.

Юки Цунода (14-й): «Сегодня условия на трассе были сложными. Учитывая, что Лиам пилотировал машину только в третьей тренировке, он очень хорошо отработал свой первый день. Что касается меня, то квалификация разочаровала, поскольку мне не удалось сложить вместе все составляющие.

Команда выбрала правильный момент, чтобы выпустить меня на трассу во второй части, но я сам мог сработать лучше и сообщать команде по радио информацию об изменении состояния трассы. Думаю, темп машины позволял выйти в финал – я чувствую, что не смог выжать максимум, и это сильно огорчает, поскольку всегда хочется чувствовать, что выложился на все сто.

Условия на трассе оказались сложными, я много раз попадал в трафик, но все в равных условиях. Но это был неплохой урок на будущее.

Завтра будет сложно обгонять, а погода вновь изменится. Мы стремимся заработать очки и сделаем для этого всё, что в наших силах».

Лиам Лоусон (20-й): «В первую очередь хочу сказать, что я сочувствую Даниэлю в его ситуации. Совсем не хочется, чтобы происходили подобные вещи, особенно с таким приятным человеком, как он. Надеюсь, Даниэль быстро поправится.

Когда появляется шанс провести гонку в Формуле 1, за него нужно хвататься обеими руками, поэтому я очень рад предоставленной возможности. Я испытываю много эмоций, ведь я с трёх лет хотел выступать в Формуле 1.

День получился суматошным с очень сложными погодными условиями. В тренировке я впервые опробовал промежуточные шины, и их поведение отличалось от моих ожиданий. Однако я чувствую, что чего-то добился и узнал, как они себя ведут.

Во время квалификации мне было комфортно, и я заметно прибавлял. Затем заморосил дождь, и я ожидал, что сцепление с асфальтом снизится, но к моему удивлению оно осталось высоким. Нет сомнений, что я не смог максимально воспользоваться ситуацией. Мне комфортно за рулём, но в таких условиях сложно выучить эту трассу.

Физически я в хорошей форме, но под дождём всегда тяжелее пилотировать, чем на сухой трассе. Я ожидаю, что в гонке будет ещё тяжелее. Трасса в Зандфорте сложная и местами кочковатая. Здесь требуется уверенность, которую мне сложно быстро обрести.

Если завтра будет сухо, я смогу многому научиться. Я ещё не пилотировал эту машину на полностью сухой трассе и не проехал ни одной длинной серии на сликах. Я буду держаться и постараюсь многому научиться».