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Перед началом квалификации Макс Ферстаппен рассказал о задачах, которые ему предстоит решать на домашней трассе в Зандфорте в ближайший час. А задачи непростые, ведь асфальт всё ещё мокрый после недавнего дождя.

Макс Ферстаппен: «Главное – удержать машину на трассе! Она и так сложная, а на мокром асфальте пилотировать ещё труднее. Кроме того, в некоторых поворотах покрытие было обновлено, и там вообще очень скользко, поэтому надо проявлять повышенную осторожность.

Я никогда не переоцениваю свои силы и по-прежнему считаю, что все остальные 19 гонщиков – мои соперники, которых надо опередить. Сложность в том, что нужно найти правильный подход в условиях меняющейся погоды, правильно выбирать моменты выезда на трассу – легко не бывает никогда».