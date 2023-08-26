Макс Ферстаппен: Мы всё сделали правильно

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Макс Ферстаппен третий год подряд завоевал поул на домашней трассе в Зандфорте. В решающей попытке он опередил ближайшего преследователя Ландо Норриса на полсекунды, но после сессии признал, что квалификация получилась сложной.

Макс Ферстаппен: «Очень сложная квалификация. Мы начали сессию на промежуточных шинах, но новый асфальт оказался очень скользким. Всё свелось к тому, чтобы проехать свои круги и избежать при этом неприятностей. Думаю, у нас с командой неплохо получилось.

В финале мы перешли на слики, но на некоторых участках трассы сухо было только на траектории, поэтому определённые риски сохранялись. Но я получил настоящее удовольствие от последнего быстрого круга.

В третьей части квалификации я сначала выехал на промежуточных шинах. Мы впервые выступали на этой трассе в подобных условиях и недооценили, насколько быстро подсыхал асфальт. У нас не было соответствующего опыта, но сейчас это уже не имеет значения, поскольку в конечном счёте мы всё сделали правильно.

Прессинг есть всегда, но когда удаётся с ним справиться, то испытываешь невероятные эмоции».