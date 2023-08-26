Риккардо: Я мог врезаться в Пиастри или в стену

Вернувшись из госпиталя с гипсом на левой руке, Даниэль Риккардо рассказал об обстоятельствах пятничной аварии…

Даниэль Риккардо: «Я был очень рад вернуться в борьбу после летнего перерыва. День складывался неплохо. Перед второй тренировкой мы внесли некоторые коррективы и те несколько кругов, которые я проехал на шинах Hard перед аварией, получились хорошими – мы постепенно прибавляли в скорости.

Я помню, как вошел в третий поворот, а потом увидел Пиастри, так что я мог врезаться в него или в стену. Когда я ударился о стену, у меня не было времени снять руки с руля и он ударил меня по руке.

Жаль, что так произошло, но я постараюсь восстановиться как можно быстрее. Очевидно, мне хотелось бы вернуться поскорее, но важно убедиться, что мы всё сделаем верно, чтобы я вернулся сильным и конкурентоспособным.

Желаю команде всего наилучшего и ещё раз прошу прощения за изменение планов. Лиам получил шанс дебютировать в Формуле 1, я желаю ему и команде хорошего уик-энда».