Шарль Леклер: В субботу придется адаптироваться

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В Ferrari не слишком довольны итогами пятницы в Зандфорте…

Шарль Леклер (11-й): «Сложный день. Результаты очень плотные, нам нужно серьёзно прибавить в скорости, чтобы конкурировать с соперниками, особенно на быстром круге.

Ночью мы будем работать над этим. Прогноз обещает дождь в субботу, придется адаптироваться».

Карлос Сайнс (16-й): «В целом, пятница получилась сложной для нашей команды, а мне здорово помешал пропуск первой тренировки.

Во второй сессии я быстро набрал скорость, но в этот уик-энд мы пока не можем найти нужный темп и баланс. Есть ощущение, что эта трасса нам не подходит, но мы сделаем всё, чтобы в субботу добиться прогресса».