Юки Цунода: Я не ожидал такого результата

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Юки Цунода показал неплохой темп на тренировках в Зандфорте, завершив пятницу на пятой строчке протокола, тогда как его напарник, Даниэль Риккардо, попал в аварию и получил травму, поэтому в оставшиеся дни уик-энда его заменит Лиам Лоусон, резервный пилот Red Bull Racing и AlphaTauri. Но когда японский гонщик комментировал итоги дня, он ещё этого не знал.

Юки Цунода (5-й): «Я не видел, что там произошло, и не успел посмотреть видео, поэтому даже не знал, что авария была настолько серьёзной.

Остаётся только молиться, но посмотрим, как всё сложится, ведь состояние здоровья Даниэля сейчас важнее всего.

Если говорить о моём результате, то я не ожидал такого результата. Даниэль в начале второй сессии ездил на жёсткой резине, а я – на мягкой, и на ней машина показала себя довольно неплохо. Пока мы занимаем уверенные позиции, у нас есть поводы для оптимизма, и особенно хорошо AT04 справляется с короткими сериями кругов.

Осталось поработать над темпом на длинных сериях, но в целом мы позитивно оцениваем итоги пятницы».