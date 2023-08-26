В Aston Martin работали с новинками

6

В пятницу в Зандфорте в Aston Martin сосредоточились на работе с новинками…

Лэнс Стролл (8-й): «Пятница прошла хорошо. Утром мне не удалось поработать из-за проблем с силовой установкой, что очень обидно, но команда быстро решила проблему и во второй сессии я вернулся на трассу. Ночью нужно изучить телеметрию, чтобы завтра продолжить нашу программу».

Фернандо Алонсо (10-й): «Новинки сработали хорошо, хотя из-за остановок сессий красными флагами мы не выполнили всю программу. Проблем не возникло, мы собрали большой объём информации, теперь её нужно проанализировать и подготовиться к завтрашнему дню».