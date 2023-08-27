100 минут до старта: Комментарий Оскара Пиастри

Оскар Пиастри стартует в Зандфорте восьмым и рассчитывает отыграть несколько мест…

Оскар Пиастри: «Разумеется, отыгрывать позиции будет непросто, но мы попытаемся, хотя обгоны на этой трассе затруднены. Я согласен с напарником, сегодня будет много различных переменных – погода, износ резины, прочие факторы, но будем надеяться, что нам удастся сотворить что-то вроде чуда и в полной мере использовать все шансы, какие только представятся.

Возможно, нам поможет правильный выбор тактики, а также вылеты соперников с трассы – посмотрим. Поскольку обгонять очень трудно, приходится надеяться на какие-то дополнительные факторы – мы же видели, что гонка Формулы 2 превратилась в сплошной хаос! Надеюсь, что-то подобное ждёт и нас».