Алекс Элбон: Результат стал приятным сюрпризом!

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В Зандфорте оба гонщика Williams прошли в финал квалификации, чего не было почти шесть лет, с Гран При Италии 2017 года. На подсыхающей после дождя трассе Алекс Элбон показал впечатляющий 4-й результат, его напарник, Логан Сарджент, был 10-м, правда, разбил машину.

Алекс Элбон (4-й): «Должен сказать, что это была особенная квалификация, и я не ожидал такого результата. Но мы были способны на высокий темп начиная с первой тренировки, причём на трассе, которая требует высокого уровня прижимной силы. В общем, это даже странно, тем более мы отличились в таких условиях. Разумеется, это очень приятный сюрприз!

Полагаю, на этой трассе очень важно быть уверенным в себе и в своей машине. Важно, чтобы её поведение было предсказуемым, особенно на подсыхающем асфальте. Фактически это был единственный быстрый круг, который я проехал в финальной сессии на сликах, потому что первую попытку пришлось прервать.

В общем, важнее всего было чувствовать машину, быть с ней единым целым, а прижимная сила была уже не так важна. Мне комфортно за рулём, но надо признать, что если бы все сессии уик-энда проходили на сухом асфальте, все бы правильно настроили свои машины и вышли на нужный уровень скорости, то мы бы не смогли показать 4-й результат.

Впрочем, есть ещё одно косвенное объяснение: во многих медленных поворотах трассы ветер сегодня дул во встречном направлении, а это создавало дополнительную аэродинамическую нагрузку на переднюю часть машины. Будем надеяться, что завтра направление ветра не изменится!»

Логан Сарджент (10-й): «Мой круг во второй сессии не был идеальным, но его хватило, чтобы пройти в финал, и это было приятно. Мне кажется, что весь уик-энд складывался отлично, но лишь до того момента, пока я не допустил небольшую ошибку в третьей сессии.

Я сместился в сторону буквально на несколько миллиметров, но машина оказалась на мокрой части трассы, а пилотировать на сликах в таких условиях очень трудно, особенно на этой трассе, где нет права на ошибку. Я очень расстроен, что разбил машину – конечно, мне этого совершенно не хотелось.

Но уже ничего не поделаешь, и пусть это будет для меня уроком. Наша FW45 способна на неплохой гоночный темп, и завтра я постараюсь этим максимально воспользоваться. Впрочем, если честно, я пока не знаю, в какой степени пострадала машина, на такой скорости мне даже было трудно оценить угол, под которым я врезался в барьер.

Однозначно, передняя часть была сильно повреждена, а вот про заднюю точно не могу сказать, поэтому пока не знаю, уцелела ли коробка передач».