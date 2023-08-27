Алонсо: На узкой трассе у вас нет права на ошибку

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На подсыхающей трассе в Зандфорте Фернандо Алонсо прошёл в финал и квалифицировался пятым, а его напарник Лэнс Стролл остался 11-м…

Фернандо Алонсо (5-й): «Квалификация получилась непростой – и на мокрой, и на сухой трассе, мы можем быть довольны пятым местом в таких условиях. На узкой трассе у вас нет права на ошибку. В таких условиях ты не знаешь, как изменилось состояние трассы за семь минут, что ты провёл в боксах. Остаётся только гадать, но сегодня мы выступили хорошо.

Похоже, наши новинки сработали. Спасибо за это всем сотрудникам команды, которые трудились не покладая рук, чтобы подготовить их к этому уик-энду».

Лэнс Стролл (11-й): «Сегодня машина была в порядке, обидно, что совсем немного не хватило для выхода в финал. Причина в том, что мы слишком рано выехали на последний круг, когда трасса быстро подсыхала.

Думаю, мы в хорошей форме перед завтрашней гонкой. AMR23 конкурентоспособна, я смог поработать на сложной трассе. Результаты очень плотные, обгонять здесь сложно, но если мы максимально используем свои возможности в гонке, то сможем заработать несколько важных очков для команды».