Ферстаппен: Погода не облегчила нам задачу

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Макс Ферстаппен вновь, уже в третий раз выиграл Гран При Нидерландов, и это его девятая победа подряд – таким образом, он повторил рекорд Себастьяна Феттеля, установленный в 2013 году. Это достижение тем более важно, что гонка в Зандфорте проходила в очень сложных условиях постоянно менявшейся погоды, но двукратный чемпион мира и команда Red Bull Racing всё сделали правильно.

Макс Ферстаппен: «Невероятная гонка, к тому же погода не облегчила нам задачу, и принимать правильные решения было непросто. Я очень горжусь нашей командой, а вообще ещё когда перед стартом зазвучал национальный гимн Нидерландов, я почувствовал, как мурашки побежали по коже.

И несмотря на плохую погоду, болельщики не испугались дождя, оставались на трибунах и создавали замечательную атмосферу. О том, что будет на следующем этапе в Монце, я буду думать на следующей неделе, а сейчас собираюсь в полной мере насладиться этим уик-эндом. Конечно, я очень рад выиграть домашнюю гонку несмотря на весь прессинг!»