Гасли: Можно было добиться более высокого результата

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В Зандфорте Эстебан Окон впервые в сезоне не вышел из первой части квалификации, показав семнадцатое время. Его напарнику по команде Alpine Пьеру Гасли не хватило всего 0,061 секунды, чтобы выйти в финал – в итоге у Пьера двенадцатое место.

Пьер Гасли (12-й): «Думаю, сегодня можно было добиться более высокого результата, но я стартую за пределами десятки, и завтра предстоит много работы. Условия на подсыхающей трассе были непростыми, но мне всё равно понравилось пилотировать.

Мы проанализируем, что могли сделать лучше, поскольку определённо есть несколько мелочей, которые не сработали, особенно во второй квалификационной сессии. Команда продолжит работать – цель состоит в том, чтобы получить очки. Я уверен, что мы сможем этого добиться».

Эстебан Окон (17-й): «Не наш день, к сожалению. Впервые в сезоне я не вышел из первой части квалификации, что очень огорчает.

Условия на трассе были сложными для всех, у нас возникли проблемы во многих областях, особенно со стабильностью в быстрых поворотах. Предстоит проанализировать, что пошло не так, и что мы можем сделать, чтобы сильнее выступить в гонке.

В прошлом я зарабатывал очки при старте с более низких позиций, так что цель остаётся неизменной. Будем бороться, чтобы финишировать в десятке и заработать очки».

Брюно Фамен, временно исполняющий обязанности руководителя команды: «Не самый простой день для команды – оба гонщика стартуют не с тех позиций, которых мы ожидали. Темп машины позволял рассчитывать на большее, поэтому в следующий раз мы должны выступить лучше.

Перед гонкой мы оценим все варианты стратегии, чтобы выбрать те, которые позволят гонщикам заработать очки. Нас ждёт непростая гонка, но мы приложим все усилия, чтобы добиться чего-то значимого в этот уик-энд».