Лэнс Стролл: Нет, в теннис я не собираюсь

Историю о том, что Лэнс Стролл может поменять автоспорт на теннис, в эфире Sky Sport F1 озвучил комментатор Дэвид Крофт, она быстро разлетелась по социальным сетям, но в субботу канадский гонщик с улыбкой опроверг эти слухи.

Лэнс Стролл: «Чтобы поехать в тур, мне нужно поработать над бэкхендом – пока удар слева оставляет желать лучшего. Я считаю, что неплохо играю в теннис, но не готов выходить на корт против Джоковича или Алькараса.

Всю эту историю придумал Крофт или кто-то ещё. Может, в начале августа он пил пиво на диване, думая о моей игре в теннис. Надо спросить у него. Это было странно. Я не знаю, откуда он это придумал. Это было очень креативно, но в теннис я не собираюсь. Никогда не думал сделать теннис своей карьерой».