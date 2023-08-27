Марио Изола: Нас ждёт интересная гонка

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В Pirelli не представляют, какой будет стратегия завтрашней гонки. На этот раз она зависит не от износа шин, а от погоды, а прогноз на воскресенье весьма неблагоприятный.

Марио Изола, Pirelli: «Квалификация получилась интересной, как всегда бывает, когда условия быстро меняются. В итоге Макс Ферстаппен завоевал поул, а в первой шестёрке оказались гонщики шести разных команд. Это говорит о том, что Формула 1 сейчас в отличной форме, несмотря на доминирование одного гонщика и одной команды. Ферстаппен – явный фаворит завтрашней гонки, но невозможно сказать, кто ещё поднимется на подиум.

По поводу стратегии, есть несколько вариантов, как с количеством пит-стопов, так и при выборе составов. Такое разнообразие обусловлено несколькими факторами. Прежде всего, это состав Hard C1 – он был доработан для этого года и, несмотря на незначительную деградацию, обеспечивает большее сцепление, чем прошлогодний Hard.

Ещё один фактор – погода. В прохладных условиях лучше работают более мягкие шины Medium и Soft. Количество пит-стопов может варьироваться в зависимости от характеристик машин и уровня аэродинамической прижимной силы. Те, кому важна позиция на трассе, скорее всего, сделают один пит-стоп, используя комбинацию C2 и C1. Те же, кто считает, что у них есть все необходимое для того, чтобы быть конкурентоспособными при обгонах, сделают два пит-стопа, отдав предпочтение Medium и Soft. Похоже, завтра нас ждёт интересная гонка».