Сайнс получил предупреждение, Ferrari – штраф

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Рассмотрев обстоятельства инцидента во время квалификации, когда, выезжая из боксов, Карлос Сайнс помешал Оскару Пиастри, стюарды оштрафовали команду Ferrari на 5000 евро, а гонщику вынесли официальное предупреждение (гоночное).

Стюарды заслушали гонщика машины #55 (Карлоса Сайнcа), гонщика машины #81 (Оскара Пиастри), представителей команды и изучили данные систем позиционирования и видеозаписи.

После выезда из боксов Сайнс сразу сместился на гоночную траекторию перед вторым поворотом. Из-за этого Пиастри пришлось уклоняться от столкновения, в результате он частично выехал на траву. По мнению стюардов, это был потенциально опасный маневр, в котором аварии удалось избежать только благодаря действиям Пиастри.

Стюарды послушали радиопереговоры Боттаса, который выезжал с пит-лейн непосредственно перед Сайнсом, и был предупрежден о приближении Пиастри. Сайнса же команда предупредила только о том, что не должен пересекать белую линию на выезде с пит-лейн, а о Пиастри он узнал только после того, как тот оказался с ним рядом».