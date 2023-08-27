Шарль Леклер: Проблемы были очень серьёзные

Шарль Леклер вынужден был сойти с дистанции Гран При Нидерландов на 42-м круге, его машина была повреждена ещё на старте, и постепенно её поведение становилось всё хуже. Его обгонял один соперник за другим, и в Ferrari приняли решение снять машину с дистанции.

Шарль Леклер: «Точно не знаю, в чём проблема, но думаю, что это результат контакта с машиной Оскара Пиастри. Хотя это странно, ведь он был совсем лёгким. Но, видимо, пострадала важная часть аэродинамического обвеса, поэтому проблемы были очень серьёзные».

Когда начался дождь и Леклер поехал в боксы менять резину, оказалось, что механики не успели к этому подготовиться, поэтому в боксах возникла заминка.

«Я не знал, насколько ухудшатся условия, и сначала мы ожидали, что дождь будет лёгким, но когда мы доехали до последнего поворота круга, он резко усилился, – объяснил Шарль. – Но даже если парни были не готовы к пит-стопу, провести его было правильным решением, ведь если бы я проехал ещё один круг, я потерял бы намного больше времени. Я не сожалею, что было принято именно такое решение.

Но Карлос, мой напарник, неплохо справляется с делом. В целом мы ожидали, что наша машина будет способна на хороший темп, несмотря на то, что этот гоночный уик-энд складывается для нас очень непросто».