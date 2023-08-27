Валттери Боттас: Мы упустили отличный шанс

На голландском этапе сезона команда Alfa Romeo потерпела очередную неудачу – Валттери Боттас занял 15-е место, а его китайский напарник вообще не добрался до финиша, разбив машину на мокрой трассе во время сильного дождя.

Валттери Боттас (15-й): «Нам удалось отлично провести старт, отыграть много позиций, но затем, когда начался дождь, мы остались на трассе, хотя в столь сложных условиях пилотировать было тяжело.

На самом деле у нас не было намерения рисковать, я надеялся вернуться в боксы и поменять резину, но мне было отказано. Полагаю, мы должны заняться анализом случившегося, ведь сегодня был упущен отличный шанс. Я считаю, что однозначно следовало сразу ехать в боксы, но вышло по-другому.

Сцепление было очень плохим, видимость тоже, что ещё больше усложняло пилотирование на этой трассе. В конечном итоге нам просто не хватало скорости, чтобы бороться за очки. Но я знаю, что вся команда прилагает усилия, стараясь добиться улучшений.

Следующая гонка пройдёт в Монце на трассе, совершенно иной по характеристикам, и на ней мы должны выступить лучше, чем здесь. Это очень важная для нас гонка, ведь на трибунах будет немало сотрудников Alfa Romeo, и нам уже очень хочется почувствовать их поддержку.

Но прежде всего я рад, что Чжоу не пострадал в аварии».

Гуаньюй Чжоу (не финишировал): «Всегда неприятно закончить гонку, врезавшись в барьер, но важнее всего, что я не получил травм. При этом я расстроен, ведь до этого момента наша гонка складывалась более-менее нормально.

Ливень начался очень неожиданно, и для меня это был сложный момент: я одним из первых подъехал к 1-му повороту и, учитывая, какие были условия, даже не пытался атаковать. Но как только я слегка нажал на педаль тормоза, началось аквапланирование, и я уже ничего не мог предпринять. Мне не удалось погасить скорость, машина просто проехала прямо и врезалась в отбойник.

Перед этим гонка была богатой на события, мне пришлось потрудиться, но довольно долго мы ехали на хороших позициях. Машина неплохо показала себя на мокрой трассе, но как только асфальт высох, нам уже не хватало темпа, чтобы удержаться в первой десятке.

Кроме того, нам не помогло появление автомобиля безопасности: мы ехали на шинах состава Medium, надеясь подольше оставаться на трассе, но когда гонка была нейтрализована, наши соперники перешли на мягкие шины, и сдержать их оказалось невозможно.

Теперь мы отправляемся в Монцу и надеемся, что в этой важной для команды гонке сможем выступить лучше».