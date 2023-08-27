Зак Браун: Я не даю советов Ландо…

В McLaren надеются, что Ландо Норрису удастся опередить Макса Ферстаппена на старте – если это ему удалось в Сильверстоуне, то почему бы не попытаться повторить тот же манёвр в Зандфорте. Но если не получится, то гонщик McLaren постарается финишировать вторым. Впрочем, Зак Браун предлагает не опережать события и посмотреть, как всё будет складываться.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Надеемся, Ландо удастся доставить Максу беспокойство, а в идеале – опередить его, как было в Сильверстоуне. Но на дистанции Гран При Ферстаппен способен на невероятный темп, поэтому наша задача – бороться с остальными соперниками, но если Макс допустит оплошность, или у него возникнут какие-то сложности, или нам удастся перехитрить его тактически, то мы сделаем всё, что в наших силах. Но только за счёт темпа опередить его трудно.

Я не даю советов Ландо – это он мне рассказывает, как собирается действовать. Но зная его, я предполагаю, что он попытается выйти вперёд в 1-м повороте, если будет такая возможность. Если нет, то он будет удерживать 2-ю позицию – он очень толковый гонщик.

Какая будет тактика, пока не вполне понятно, так что послушаем, что нам будут сообщать гонщики, посмотрим, как будут действовать соперники. Обычно мы знаем, какие возможны варианты тактики, но сегодня мы ни в чём не уверены, и это станет понятно только в ходе гонки».