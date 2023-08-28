Алекс Элбон: Это заслуженный результат!

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Алекс Элбон добился отличного результата в Зандфорте, стабильно боролся в десятке и финишировал восьмым. Его напарник по Williams Логан Сарджент сошёл с дистанции после отказа гидравлики…

Алекс Элбон (8-й): «Вероятно, в начале гонки нам следовало провести пит-стоп раньше, но мы придерживались своей стратегии, и это сработало – я проехал 40 кругов на Soft, что можно сделать только на хорошей машине.

Я легко контролировал деградацию передних и задних шин с помощью переключателей на руле и пилотирования, меняя баланс в нужную сторону. Затем мы перешли на Medium и начали пробиваться наверх, рассчитывая на 4 или 5 место, но потом мне сказали про дождь.

Со вторым пит-стопом мы не угадали. Я не поехал на пит-стоп и на первой половине круга думал, что смогу обогнать двух гонщиков за счёт подрезки, но за тридцать секунд трасса сильно намокла, лишив меня этой возможности.

Мы немного разочарованы тем, что не финишировали на 6-м месте, но и восьмое место – потрясающий результат для нас, и абсолютно заслуженный. Это наш самый сильный уик-энд в этом году, в машине мне было комфортно как никогда, так что позитивных моментов много».

Логан Сарджент (сход): «Начало гонки было сложным из-за дождя. Промежуточные шины были не лучшим вариантом, мы пытались остаться на сликах, но под дождём они быстро остыли.

Закончилось всё не так, как хотелось. После удара о поребрик возникли проблемы с гидравликой и усилителем руля, а без него я уже ничего не мог сделать. Нужно выяснить, что именно пошло не так».