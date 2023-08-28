Даниэль Риккардо успешно прооперирован

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В воскресенье утром в Барселоне Даниэль Риккардо перенёс операцию на травмированной руке. Австралийский гонщик опубликовал фотографию в социальных сетях и сообщил, что операция, во время которой ему установили металлические стержни, прошла успешно.

«Всем привет, – написал Даниэль. – Утром мне сделали операцию. Впервые в меня внедрили металлическую деталь, и это круто.

Огромное спасибо всем, кто протянул мне руку помощи и поддерживал моё настроение. Это не неудача, а всего лишь часть возвращения».