Изола: Переменчивая погода усложнила выбор шин

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Во время гонки в Зандфорте пилоты использовали все составы шин, привезённые Pirelli на голландскую трассу – Hard, Medium, Soft, промежуточные и дождевые. Руководитель гоночного подразделения шинной компании Марио Изола прокомментировал эффективность резины на дистанции.

Марио Изола: «Очень зрелищная гонка, а переменчивая погода усложнила командам выбор шин. Помимо буквально красочного зрелища благодаря тому, что гонщики использовали шины всех пяти цветов, можно выделить два технических аспекта прошедшей гонки.

Как и ожидалось по ходу уик-энда, более прохладная температура способствовала использованию шин Soft. Этот состав был очевидно лучшим выбором для сухой трассы, но при этом неплохо смотрелся и под дождём. Об этом свидетельствует тот факт, что некоторые гонщики решили не заезжать в боксы, когда на первых кругах пошёл дождь.

Наименее эффективным оказался состав Hard, что продемонстрировал Джордж Расселл – если бы не дождь, он бы попробовал доехать до финиша на этих шинах, но было очевидно, что Hard не подходит для таких условий.

Второй момент, который следует подчеркнуть, касается промежуточных шин. Этот состав вновь оказался эффективным и в ситуации, когда на трассе было мало воды, и когда воды было много.

В конце я хочу поздравить разных людей. Макса Ферстаппена с девятой подряд победой, болельщиков в Зандфорте с потрясающим шоу на трибунах и энтузиазмом, несмотря на плохую погоду.

Я поздравляю Фернандо Алонсо с возвращением на подиум. Он с самого начала сезона финишировал в тройке, и в какой-то момент казалось, что он даже сможет побороться за победу. Пьера Гасли я поздравляю с великолепным результатом».