Карлос Сайнс: Надо радоваться и такому результату

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Карлос Сайнс финишировал пятым в Гран При Нидерландов, после гонки подчеркнув, что скорость машины Ferrari не позволяла бороться за подиум, поэтому остаётся радоваться и такому результату. По крайней мере, испанец не пропустил вперёд догонявшего его Льюиса Хэмилтона.

«Если честно, вариантов, при которых мы бы могли претендовать на подиум, просто не было, – цитирует Карлоса мадридская газета AS. – Как только ситуация по ходу гонки стабилизировалась, и все вошли в свой ритм, шансов у нас не осталось. Собственно, их не было весь уик-энд.

Поэтому мы должны быть довольны, что заняли пятое место, хотя боролись с более быстрыми машинами, но смогли добиться максимально возможного результата. Недостатки нашей SF-23 проявлялись буквально во всём.

Нам не хватало скорости на прямых, мне не хватало скорости в поворотах – вы же видели, что Хэмилтон легко меня догонял в 1-м и в 10-м поворотах, как близко он ко мне подъезжал. В этих поворотах весь уик-энд мы теряли по две десятых на круге. Мы понимаем, с чем это связано: по телеметрии всё хорошо видно, но ничего изменить не получится.

Учитывая, какими были условия, это однозначно была одна из лучших моих гонок в этом сезоне. Я делал всё, что в моих силах. Вряд ли можно было добиться большего, ведь даже Alpine мы проигрывали по полсекунды на круге и на сухой трассе, и на мокрой. При этом ошибок мы не допускали, и оставшиеся гонки сезона надо постараться провести хотя бы не хуже.

При этом на каких-то трассах мы сможем претендовать на подиум, на каких-то – не поднимемся выше 8-го места. Но в Зандфорте ситуация была ещё сложнее, однако мы всё-таки финишировали пятыми.

Когда я увидел, в каком плохом состоянии был прикатанный комплект промежуточной резины, который мне поставили на последнем пит-стопе, то сразу понял, что на оставшихся семи кругах мне предстоит сдерживать натиск Хэмилтона. На одном из кругов я уже думал, что он сейчас меня опередит, но, вероятно, Льюис допустил ошибку, и это позволило увеличить отрыв.

Так что я рад, что мне удалось остаться впереди него, при том что машина фактически не позволяла бороться даже за позиции в первой десятке. Это был очень трудный уик-энд, но мы завершили его вполне достойно».