Команда Alpine приглашает всех в итальянский музей

Команда Alpine, точнее, нанятые ею дизайнеры и художники в этом году радуют болельщиков серией симпатичных постеров, на которых мы видим машину A523 в необычных обстоятельствах и интерьерах.

Но в преддверии итальянского гоночного уик-энда они, пожалуй, превзошли самих себя, создав весьма стильную и по-своему ироничную композицию. Зрителей приглашают «заглянуть» в галерею под своды классического палаццо, а там распоожен музей, где в качестве экспонатов выступают портреты Пьера Гасли и Эстебана Окона, помещённые в массивные золочёные рамы, и, конечно, машина Alpine.

Но это ещё не всё: тут же на мраморных постаментах установлены изваяния гонщиков, которые довершают картину, добавляя ей по-своему очаровательный элемент пародийности. В целом плакат только усиливает хорошее настроение у болельщиков команды после вчерашнего подиума Гасли в Зандфорте.

Судя по тысячам лайков и позитивным комментариям публики в социальных сетях, постер произвёл именно такой эффект.