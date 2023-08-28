Лоусон: Я действительно многому научился

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Дебют Лиама Лоусона в Формуле 1 получился по-настоящему боевым. Заменив получившего травму Даниэля Риккардо в субботу, новозеландец после единственной дождевой тренировки боролся в квалификации на подсыхающей трассе, а потом провёл гонку в сложных условиях. После финиша Лиам подвёл итоги уик-энда.

Лиам Лоусон: «Условия на трассе постоянно менялись. На старте начался дождь, поначалу ощущения были не самые позитивные, но по ходу гонки я многому научился.

В первой части мы потеряли много времени из-за заминки на пит-стопе, потом я получил штраф. Но это тоже часть гонок. Но когда трасса высохла, на сликах Soft я чувствовал себя гораздо увереннее, а потом и после перехода на промежуточную резину всё было нормально.

Я доволен тем, что смог финишировать. После гонки вы всегда оглядываетесь назад и размышляете. Есть моменты, в которых я должен был действовать лучше, но в целом я вполне доволен.

Когда я боролся с Леклером, было видно, что его машина повреждена и управлять ей непросто, но каждый раз, когда я его обгонял, он сразу возвращал себе позицию на прямой, что немного расстраивало, но было полезно получить такой опыт.

С точки зрения обучения это был невероятный уик-энд, в гонке я побывал в самых разных ситуациях: с несколькими пит-стопами, борьбой колесо в колесо, в дождь, в сухую погоду, я действительно многому научился».