Майк Крак: Алонсо помогает его огромный опыт

В Зандфорте Фернандо Алонсо в 105-й раз в карьере поднялся на подиум в Формуле 1, финишировав вторым на Гран При Нидерландов. Кстати, впервые он сделал это более двадцати лет назад, когда в марте 2003-го занял третье место в Малайзии, выступая за заводскую команду Renault.

Но с этого года двукратный чемпион мира стал гонщиком Aston Martin F1, и руководитель команды Майк Крак не скупится на похвалы в его адрес.

«Гонка была очень напряжённая, но в этот уик-энд из-за постоянно меняющихся погодных условий сложностей вообще было очень много, – поделился Крак в интервью телеканалу Sky Sports. – Конечно, второе место – отличный результат для Фернандо и для всей команды. Кроме того, он проехал ещё и самый быстрый круг гонки, так что мы заработали 19 очков, в какой-то степени компенсировав недавний спад конкурентоспособности.

Мы видим первые признаки того, что нам вновь удалось прибавить, но теперь надо постараться остаться на этом уровне. Впереди гонка в Монце, а затем в Сингапуре – попытаемся на этих трассах подтвердить нашу скорость, а пока будем наслаждаться успехом, которого мы добились в Зандфорте.

Теперь мы понимаем, что по ходу гонки принимали правильные решения, когда Фернандо раньше многих перешёл сначала на промежуточную резину, а затем вернулся на слики. Лэнс Стролл дольше оставался на трассе, но оказалось, что это ошибка. Но когда события развиваются с такой быстротой, у команды совсем мало времени на принятие решений.

В случае с Фернандо решение было верным, в случае с Лэнсом – плохим, и теперь нам предстоит всё проанализировать, чтобы понять, что именно к нему привело. Появление автомобиля безопасности позволило ему отыграть несколько позиций, но он уже слишком много потерял.

Но Алонсо помогает его огромный опыт, приобретённый и в Формуле 1, и в гонках на выносливость – сейчас всё это приносит свои плоды. Так что у Фернандо есть и опыт, и мастерство, ведь пилотировать на залитой водой трассе очень сложно.

Они с командой действуют сообща. Фернандо постоянно задаёт вопросы инженеру, располагает всей информацией и в нужный момент действует очень правильно. Если говорить об эффективности нашей машины, то мы смогли немного прибавить в Спа, в Зандфорте сделали следующий шаг, однако тут следует соблюдать осторожность и не торопиться с выводами.

В правильном ли направлении мы движемся? Надо провести больше гонок, тем более что в Нидерландах каждый день менялись погодные условия, поэтому делать выводы о расстановке сил после этого уик-энда довольно рискованно».