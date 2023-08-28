Норрис: Было сложно понять, как правильно действовать

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Гонщики McLaren финишировали в Зандфорте в первой десятке, но признали, что результаты могли быть намного выше, если бы вместе с командой они сегодня принимали правильные решения.

Ландо Норрис (7-й): «Я не очень доволен результатом, хотя думаю, что во второй половине гонки мы сделали всё, что было в наших силах. Нам удалось опередить несколько машин за счёт более раннего пит-стопа, после чего мы более-менее правильно провели остаток гонки, но в самом начале потеряли всё, решив остаться на сликах, когда на трассе было слишком много воды. Мы потеряли намного больше, чем можно было допустить.

Нельзя сказать, что после этого игра была закончена, но было потеряно практически всё, поэтому я расстроен. Мы постарались отыграться, но на дистанции гонки машина работала не лучшим образом, и когда приходилось ехать в зоне турбулентности позади машин соперников, пилотировать было довольно сложно.

Поэтому мне пришлось потрудиться, чтобы опередить Цуноду, тогда как Хэмилтону нужен был всего круг, чтобы обогнать любую другую машину. В общем, нам есть над чем работать, в том числе и мне.

А в самом начале гонки было сложно понять, как правильно действовать. Было много вопросов – и ни одного чёткого ответа. Когда все поехали в боксы, а я – нет, то прежде всего меня волновало, как удержать машину на трассе. Затем удивило, как легко меня обогнал Серхио Перес, а мы почему-то продолжали ехать на сликах.

Если говорить о контакте с машиной Джорджа Расселла на последнем рестарте, то вообще-то у нас была интересная дуэль, но, к сожалению, для него она закончилась проколом колеса. Разумеется, никто этого не желал, но края днища у машины такие острые, и подобные неприятности могут происходить очень быстро. Конечно, я за него переживаю, ведь мы хорошо сражались, и он оставил мне место на трассе… Но гонки есть гонки».

Оскар Пиастри (9-й): «Думаю, мы могли показать более высокий результат – полагаю, дело не в том, что появление автомобиля безопасности испортило нам гонку. На самом деле за круг до этого я заблокировал колёса. Вместе с тем было много всего, что следовало бы делать иначе.

Я полагаю, что в целом мы принимали разумные решения и неплохо сражались, но использовали далеко не все возможности. Если учесть, что сначала мы оказались в хвосте пелотона, то можно сказать, что мы неплохо отыгрались. Разумеется, теперь мы должны извлечь несколько уроков – это относится и к команде, и ко мне лично. Посмотрим, удастся ли нам лучше отработать на следующем этапе».