Пиастри: Продолжается нечто вроде крещения огнём

6

Оскар Пиастри сравнил свой дебютный сезон в Формуле 1 с «крещением огнём», а вчерашнюю гонку в Зандфорте, где он заработал пару очков за 9-е место, назвал «безумной». Тем не менее, по его словам, именно такие уик-энды оказываются максимально поучительными и способствуют накоплению профессионального опыта.

«Однозначно, события на трассе носили хаотичный характер. Тем не менее обе машины McLaren остались целыми и финишировали в призовой десятке, так что можно сказать, что день прошёл вполне нормально, – так молодой австралийский гонщик подвёл итоги Гран При Нидерландов. – Надо полагать, у нас были возможности показать и более высокие результаты, к тому же я допустил пару ошибок, что, безусловно, нам тоже не помогло.

Но всё это должно многому научить. Лично для меня продолжилось нечто вроде крещения огнём, ведь по ходу моего дебютного сезона уже было немало безумных гонок, и всё это часть процесса накопления опыта.

Конечно, я сам себе усложнил задачу, когда разбил машину во время второй тренировки. Но каждый день в этот уик-энд был очень поучительным. Конечно, в идеале не стоило врезаться в стену, и вовсе не обязательно было выяснять, как всё это скажется на оставшихся днях уик-энда, но теперь я точно знаю, как это бывает.

В общем, мне бы, конечно, хотелось что-то сделать по-другому, но если мы всё-таки заработали пару очков даже в такой безумный день, то это не так уж плохо. В первой части сезона нужно было многому научиться, если говорить о подходе к гонкам и о том, как адаптироваться к машине, но сейчас мне уже намного комфортнее за рулём, чем в начале года.

Но я по-прежнему порой допускаю ошибки, однако это единственный способ учиться и понять, как надо действовать на трассе. Однозначно, в каких-то областях я продолжаю учиться, но думаю, что я уже уверен и в своих силах, и в машине, и в полной мере доверяю команде».