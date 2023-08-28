WEC: Вандорн выступит за команду Peugeot в Японии

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В этом году у Стоффеля Вандорна много дел: он не только выступал в Формуле E за DS Penske, но также выполнял обязанности резервного гонщика Aston Martin в Формуле 1 и в этом же качестве сотрудничал с заводской командой Peugeot в WEC.

Но если в Aston Martin его услуги пока не требовались, то за руль гиперкара Peugeot 9X8 он сядет уже в сентябре. На предпоследнем этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость Вандорн заменит травмированного Нико Мюллера и вместо него будет пилотировать спортпрототип №94 в «6 часах Фудзи», став новым напарником Густаво Менезеса и Лоика Дюваля.

В предыдущий раз Стоффель выступал в WEC два года назад, в том числе занял 2-е место в Ле-Мане, где был одним из гонщиков Jota Sport в классе LMP2. Но за рулём гиперкара Peugeot он уже не раз работал на тестах, так что машина ему знакома.

Как подчеркнул Оливье Янсонье, технический директор команды французского концерна, «мы в полной мере доверяем Стоффелю и знаем, что он сможет быстро адаптироваться и приложит максимум усилий».