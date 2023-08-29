Алекс Элбон: Раз семь я едва не разбил машину

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В Зандфорте Алекс Элбон в четвёртый раз в этом году заработал очки, пилотируя машину Williams, и это ему удалось несмотря на сложные погодные условия, когда многие гонщики и команды допускали ошибки. По мнению Алекса, он и его команда тоже действовали не идеально – если бы не это, результат был бы ещё выше.

Алекс Элбон: «Гонка выдалась непростая, раз семь я едва не разбил машину, настолько сложными были условия. Конечно, на первом отрезке мы решили оставаться на трассе, и в теории это было ошибочным решением, но мы считали, что лучше уж продолжать ехать на сликах, чем перейти на промежуточную резину, поскольку уже было поздно это делать, а потом снова ехать в боксы. В этом смысле мы поступили правильно.

Машина показала себя просто отлично – лучше, чем во всех моих предыдущих гонках за Williams. Я спокойно проехал на мягких сликах больше 40 кругов – конечно, не в спокойном темпе, но всё это время мне удавалось проходить круги со стабильными результатами, и всё складывалось хорошо.

Затем, когда я перешёл на шины состава Medium, мне даже удалось опередить одну из машин Mercedes, и я уже начал думать, что гонка будет на удивление успешной, и я смогу финишировать шестым. Но в итоге финишировал восьмым, потому что мы вновь опоздали с переходом на промежуточную резину.

В любом случае я по-настоящему горжусь таким результатом. Проще всего было бы расстроиться, но надо видеть картину во всей её полноте: этот уик-энд складывался невероятно здорово, и позитивных моментов было много. Возможно, мы заработали не все очки, которые могли заработать, но с первого дня уик-энда всё шло отлично. Уверенность команды, и моя в том числе, в своих силах только окрепла, а во второй части сезона это очень важно».