Билеты на гонку в Австралии распроданы за два часа

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Организаторы Гран При Австралии сообщают, что билеты на гонку 2024 года на главную трибуну и в зону свободного размещения распроданы за два часа с начала продаж.

Проданы почти все билеты и на субботу. В кассах осталось ограниченное число билетов на особых условиях, но и они уйдут в ближайшее время.

Трэвис Олд, исполнительный директор Australian Grand Prix Corporation: «Рекордное количество бронирований и темпы сегодняшних продаж свидетельствуют о том, что болельщики с таким же нетерпением ждут следующей гонки Формулы 1 в Мельбурне, как и мы.

Несмотря на то, что билеты на главную трибуну и в зону свободного размещения уже распроданы, в четверг, пятницу и субботу на автодроме произойдёт ещё много интересного, поэтому мы призываем болельщиков купить билеты уже сейчас».