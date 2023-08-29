Другович заменит Стролла в первой тренировке в Монце

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Резервный гонщик Aston Martin Фелипе Другович примет участие в первой сессии свободных заездов Гран При Италии. Бразилец заменит основного гонщика команды Лэнса Стролла. Во второй тренировке Лэнс вернётся за руль и проведёт оставшиеся сессии гоночного уик-энда.

В прошлом году Фелипе Другович тоже заменял Стролла в пятничной тренировке – в Абу-Даби, а машину Aston Martin 2023 года в предыдущий раз пилотировал на предсезонных тестах в Бахрейне.

Фелипе Другович: «Не могу дождаться возвращения за руль AMR23. Машина отлично управлялась на предсезонных тестах, и мне интересно, какой прогресс достигнут за прошедшее время. Я много работал на симуляторе, помогая в модернизации машины, поэтому сейчас мне будет очень полезно оценить корреляцию.

Кроме того, для меня это отличная возможность продемонстрировать, чему я научился за время своей тестовой программы. После Бахрейна я проехал много километров за рулём машины Формулы 1 прошлых лет, поэтому теперь лучше понимаю, как предоставлять команде ценную обратную связь.

Я благодарен Aston Martin за то, что мне доверили такую возможность, и бразильским партнёрам из XP, Porto Seguro и Banco Master за постоянную поддержку».

Майк Крак, руководитель команды: «Мы рады предоставить Фелипе ещё одну возможность сесть за руль AMR23. Он продемонстрировал свои возможности во время предсезонных тестов, внеся важный вклад в развитие машины на начальном этапе.

В Монце у Фелипе будет ещё один шанс поработать с инженерами и механиками во время важной для команды сессии. Мы с нетерпением ждём возможность максимально использовать эту тренировку».