Ферстаппен и Норрис обсуждали шансы стать напарниками

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Третий сезон подряд напарником Макса Ферстаппена остаётся Серхио Перес. У мексиканца контракт с Red Bull Racing до конца 2024 года, но последние заявления Хельмута Марко вызывают определённые сомнения, что Серхио проведёт в команде ещё и следующий сезон.

Одним из потенциальных сменщиков Переса может быть Даниэль Риккардо, но Макс Ферстаппен в эфире итальянского Sky Sport рассказал, что они с Ландо Норрисом обсуждали перспективу стать напарниками.

Макс Ферстаппен: «Ландо мой лучший друг из всех гонщиков Формулы 1, поэтому мы с ним обсуждали перспективу однажды стать напарниками. Однако в данный момент у него долгосрочный контракт с McLaren. Посмотрим, что произойдёт в будущем.

Для меня лучшим напарником, если бы я мог выбрать кого-то из прошлого, был бы мой отец. Я считаю, что его карьера сложилась не по плану, хотя у него был огромный потенциал. Он знает, что пошло не так, и знает, насколько важно, чтобы с юного возраста тебя окружали правильные люди, чтобы двигаться в верном направлении. Именно поэтому он так работал со мной».