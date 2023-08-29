Гран При Нидерландов: Любопытная статистика

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Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Нидерландов…

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Гонка

Квалификация

Выиграв квалификацию в Зандфорте, Макс Ферстаппен завоевал 28-й поул в карьере, поднявшись на десятую строчку в рейтинге по этому показателю, где на девятой Хуан-Мануэль Фанхио с 29 поулами, а на восьмой – Нико Росберг с тридцатью.

Впервые в карьере Макс завоевал восемь поулов в сезоне. Рекорд принадлежит тоже гонщику Red Bull Racing – в 2011-м Себастьян Феттель завоевал 15 поулов.

Ферстаппен выиграл квалификацию на всех Гран При Нидерландов, в которых участвовал.

Ландо Норрис второй раз в сезоне и третий за карьеру квалифицировался вторым – и в четвёртый раз начнёт гонку с первого ряда стартового поля. Второй раз за последние четыре гонки Ферстаппен и Норрис разделили первый ряд.

Третье место Джорджа Расселла – его лучший результат после Гран При Австралии, где он квалифицировался вторым.

Квалифицировавшись четвёртым, Алекс Элбон в пятый раз повторил свой лучший результат в карьере.

Карлос Сайнс впервые за пять гонок опередил в квалификации своего напарника по команде.

Серхио Перес уступил напарнику полторы секунды и квалифицировался только седьмым – он стартует за пределами первой шестерки восьмой раз за 13 гонок сезона.

Логан Сарджент стал первым американцем, квалифицировавшимся в первой десятке со времен Майкла Андретти в Италии’93.

Впервые с Италии’17 оба гонщика Williams прошли в финал квалификации.

Гуаньюй Чжоу пятый раз в шести последних Гран При выбыл из борьбы в первой части квалификации.

Кевин Магнуссен четвёртый раз в пяти последних Гран При выбыл из борьбы в первой части квалификации.

Гонка

Выиграв Гран При Нидерландов, Макс Ферстаппен одержал 46-ю победу в карьере, 11-ю в сезоне и девятую подряд, повторив рекорд Себастьяна Феттеля 2013 года, тоже одержанный на машине Red Bull, созданной Эдрианом Ньюи.

В 12-й раз подряд Макс выиграл гонку, стартовав с поула, повторив рекорд Михаэля Шумахера. 11-я победа в сезоне стала повторением пяти аналогичных достижений Льюиса Хэмилтона. В прошлом году Ферстаппен выиграл 15 Гран При – и это пока абсолютный рекорд.

В Зандфорте Ферстаппен в 90-й раз за карьеру поднялся на подиум. Следующий рубеж – 103 подиума Кими Райкконена.

В этом году Ферстаппен лидировал 628 кругов, ещё 111 кругов лидирования, и он повторит абсолютный рекорд Себастьяна Феттеля – 739 кругов лидирования в 2011-м.

Финишировав вторым, Фернандо Алонсо седьмой раз в сезоне поднялся на подиум, установив новый рекорд по продолжительности периода между первым и последним (пока) подиумом в карьере. Прежний рекорд принадлежал Михаэлю Шумахеру (20 лет 3 месяца и 2 дня и 347 Гран При), а у Алонсо разница 20 лет 5 месяцев и 4 дня – и 392 Гран При.

Финишировав третьим, Пьер Гасли четвёртый раз за карьеру поднялся на подиум – впервые с Азербайджана’21.

Заняв пятое место, Карлос Сайнс добился лучшего для себя результата в Зандфорте.

Финишировав восьмым, Алекс Элбон третий раз за последние шесть гонок финишировал в первой восьмерке.

Лиам Лоусон стал 10-м новозеландцем в Формуле 1 и 653-м гонщиком в истории, который хотя бы раз добрался до финиша.