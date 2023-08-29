Хорнер: Перес продолжит выступать за Red Bull в 2024-м

В дни Гран При Нидерландов консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Серхио Пересу не гарантировано будущее в команде. Однако после финиша гонки в Зандфорте руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер подтвердил, что мексиканский гонщик продолжит выступать за коллектив из Милтон-Кинса в 2024 году в соответствии с условиями действующего контракта.

Кристиан Хорнер: «Перспективы Серхио на следующий год ясны: он – гонщик Red Bull Racing, и у нас с ним подписан соответствующий контракт.

Мы довольны его работой. В гонке в Зандфорте ему не повезло с ограничителем скорости на пит-лейн, но Серхио продолжает занимать второе место в личном зачёте, и он единственный гонщик, кроме Макса Ферстаппена, который выиграл две гонки в этом году.

Серхио легко критиковать, поскольку его напарник очень высоко установил планку. Перес будет нашим гонщиком в 2024 году.

Макс переживает период карьеры, когда он является недосягаемым для остальных. Не думаю, что любой другой гонщик, из выступающих сейчас в Формуле 1, добился бы за рулём нашей нынешней машины таких же результатов, как Макс. В каком-то смысле роль его напарника очень незавидная, но это потому, что планка установлена очень высоко.

Если бы Макс не выступал, то Серхио в этом году выиграл бы четыре или пять гонок, так что он справляется со своей работой. Перес занимает второе место в личном зачёте, он был быстр в гонке, но ему не повезло с превышением скорости на пит-лейн. Надеюсь, Серхио выиграет ещё несколько гонок до конца сезона».