Максу Ферстаппену вручили кубок за победу в Венгрии

12

На подиуме Гран При Венгрии Ландо Норрис неудачно открыл бутылку шампанского ударом о подиум, с которого упал и разбился кубок Макса Ферстаппена. Венгерская компания Herendi Porcelan пообещала Максу заменить разбитый фарфоровый трофей ручной работы на новый.

Сегодня гонщик Red Bull Racing опубликовал в социальных сетях несколько снимков, как представители компании вручили ему новый кубок за победу в Венгрии. На скромную церемонию Макс пригласил и Ландо Норриса, после чего гонщики сделали совместную фотографию с трофеем.

«Теперь он целый! Ландо нельзя прикасаться к кубку!» – пошутил Макс Ферстаппен.