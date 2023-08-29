Окон: Дождевые шины Pirelli не подходят Формуле 1

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Когда в конце гонки в Зандфорте пошёл сильный дождь, только Эстебану Окону поставили шины для сильного дождя, чем он был крайне недоволен.

Эстебан Окон: «К сожалению, в конце гонки мы упустили хороший шанс заработать очки. Я не был доволен тем, что команда выбрала шины для сильного дождя, как и тем, что мне пришлось ждать на сликах дополнительный круг до пит-стопа.

Шины просто не были готовы, когда я сказал команде, что заезжаю в боксы. Мне пришлось остаться на трассе и за этот круг на сликах я потерял пять позиций, опустившись с шестого места на одиннадцатое.

Мне не нужны были дождевые шины. Ладно, если бы у нас был такой запас в скорости, как у Red Bull, но у нас его нет. Во-вторых, если вам приходится ставить дождевую резину, это значит, что гонка будет остановлена красными флагами, что и произошло.

Нет такого момента, когда дождевые шины лучше. Они очень медленные. И если условия на трассе подходят только для таких шин, то они не подходят для машин Формулы 1».