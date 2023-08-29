Расселл требует объяснений от команды

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Джордж Расселл недоволен действиями команды на первых кругах гонки и требует объяснений.

Многие гонщики перешли на промежуточную резину на 1 и 2 круге, а в Mercedes затянули с принятием решения, хотя слики серьёзно уступали в скорости – Льюиса Хэмилтона позвали в боксы на третьем круге, а Джорджа Расселла – только на четвёртом. В результате оба гонщика откатились назад.

Джордж Расселл: «На этот раз гонка закончилась ещё до того, как началась. Думаю, у нас была ошибочная информация о погоде. Я разочарован. Из-за этого мы упустили подиум.

Внутри команды нам нужно провести анализ. Понять, как мы получаем информацию о погоде и почему неправильно её интерпретировали. Причина неудачи не в гонке и не в машине, наш день испортила неправильная интерпретация информации о погоде.

Нам действительно нужно разобраться с тем, что произошло, почему остальные команды провели пит-стоп, а мы нет, и постараться не повторить эту ошибку снова».