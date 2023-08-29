Тото Вольфф: Неудачные уик-энды добавляют мотивации

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Перед началом уик-энда в Монце руководитель команды Mercedes Тото Вольфф подвёл итоги прошлой гонки и говорил о предстоящем этапе…

Тото Вольфф: «Этап в Зандфорте нас разочаровал. У нас был потенциал добиться большего, но мы не смогли его реализовать. Мы ошиблись с переходом на промежуточные шины и с этого момента оказались на шаг позади остальных. Потом мы пытались отыграть то, что можно было отыграть.

Оба гонщика смогли пробиться вперёд, но камнем преткновения для Джорджа стал прокол. Упущенные возможности сильно расстраивают, но такие уик-энды только подстегивают нас к тому, чтобы вернуться в борьбу в ещё лучшей форме.

Мы сделали выводы и постараемся использовать их в следующей гонке. К счастью, ждать её недолго. Характеристики трассы в Монце полностью противоположны Зандфорту, посмотрим, как мы справимся. Очевидно, что в этот уик-энд атмосфера будет столь же фантастической».